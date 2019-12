Cosenza | anziano seviziato e dalla badante | preso a pugni e sputi

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) La triste vicenda arriva da. Un82enne è stato salvato dai Carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione: l’uomo era segregato in casa e, che è stata arrestata. Numerose le accuse nei confronti della donna. L’incubo è iniziato un mese fa Stando a numerosi fonti, il 22 novembre unadi origini bulgare si è rivolta ai Carabinieri della caserma P. Grippo diper denunciare un grave fatto. Tramite terze persone, sarebbe venuta a sapere di untenuto chiuso in casa in via Repubblica, nella città calabrese.Intervenuti, i militari hanno trovato in casa un 82enne, sistemato su un lettino in cucina. Le fonti riferiscono che, alla vista dei militari, l’uomo avrebbe detto loro: “Che dio vi aiuti, siete venuti a salvarmi!”. Una volta soccorso, ha riferito la sua brutta vicenda, denunciando lapresa dopo una brutta caduta ...

