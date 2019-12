Corruzione e falso ideologico | il sindaco di Villa Literno finisce ai domiciliari

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – In data odierna, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta, Reparto Operativo – Nucleo lnvestigativo, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare degli arresti, nei confronti di quattro persone. Si tratta in particolare di due imprenditori edili die deldel Comune dinonché dell’ex Responsabile dell’Ufficio Tecnico del medesimo comune ed attuale responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Frignano, perin atti pubblici. fatti risalgono al periodo pre e post-elettorale del rinnovo del mandato ae riguardano il rilascio del permesso di costruire richiesto dagli imprenditori per la realizzazione di un centro recettivo-turistico ...

