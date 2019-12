Coppa Italia – Napoli vs Perugia il 14 01 19 alle 15 | 00

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Tre partite il 14 gennaio, altre tre il 15 gennaio. Tutte in tre orari differenti e in diretta Rai. Laentra nel vivo. Sedici squadre rimaste, a caccia del trofeo vinto l’anno scorso dalla Lazio in finale con l’Atalanta. Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari. Si parte il 9 gennaio con Torino-Genoa21.15. Poi tre gare il 14 gennaio, altre tre il 15 e l’ultima il 16, Parma-Roma21.15 Questo il quadro completo degli ottavi GIOVEDÌ 9 GENNAIO Torino-Genoa ore 21.15 Rai 2 MARTEDÌ 14ore 15.00 Rai 2 Lazio-Cremonese ore 17.30 Rai 2 Inter-Cagliari ore 20.45 Rai 1 MERCOLEDÌ 15 Fiorentina-Atalanta ore 15.00 Rai 2 Milan-Spal ore 17.30 Rai 2 Juventus-Udinese ore 20.45 Rai 1 GIOVEDÌ 16 Parma-Roma ore 21.15 Rai 2 PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Chiariello duro: ...

acmilan : ? Just in ? Coppa Italia Round of 16: #MilanSPAL to be played on 15 Jan by 5.30 pm CET ? Gli Ottavi di… - acmilan : Back to business on the eve of the Coppa Italia derby ?? Rossonere di nuovo al lavoro alla vigilia del Derby di… - OfficialASRoma : ?? Parma-Roma di Coppa Italia si giocherà giovedì 16 gennaio alle 21:15 #ASRoma -