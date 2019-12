Coppa Campania | domani prima semifinale per l’Accademia contro Pontecagnano

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si giocasera alla Palestra Rampone di Benevento la gara di andata delladitra le giallorosse dell‘Accademia e la Volley Project. Le due squadre si affrontano nuovamente a circa un mese di distanza dalla gara di campionato che vide la vittoria delle salernitane al tie break in un match tiratissimo e combattuto. Entrambe sono anche protagoniste di un acceso duello per la seconda piazza, ora occupata da, che però ha una gara in più delle beneventane. Due formazioni, quindi, che stando a quanto mostrato finora saranno presumibilmente in gioco per i rispettivi obiettivi stagionali fino alla fine. All’Accademia serve un risultato positivo per andarsi poi a giocare in trasferta giovedì 19 dicembre la qualificazione alla finale. In caso di una vittoria per parte, sarà ...

