COP25 di Madrid | Costa punta sull' educazione ambientale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quando si parla di obiettivi ambientali, il tema della sensibilizzazione è di fondamentale importanza, come ha affermato il ministro dell'ambiente Sergio, in occasione del suo sbarco alladi. Ecco il suo pensiero: "L'può e deve svolgere un ruolo centrale nell'attuazione dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030. Deve includere tutti i processi educativi e di apprendimento e raggiungere tutti i target pertinenti: non solo i bambini e gli studenti, ma anche gli insegnanti e le comunità fino a noi politici". Un'analisi condivisibile, fatta durante il suo intervento all'incontro di analisi e riflessione organizzato da "Action for climate empowerment", dal titolo "Innalzare l'ambizione e migliorare l'attuazione dell'accordo di Parigi attraverso l', la formazione, la consapevolezza, l'informazione, la partecipazione e la cooperazione ...

