Cop25 | Costa | “L’educazione ambientale ha un ruolo centrale nell’attuazione dell’accordo

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) ”L’educazionepuò e deve svolgere unnell’attuazione dell’accordo di Parigi e dell’Agenda 2030. Deve includere tutti i processi educativi e di apprendimento e raggiungere tutti i target pertinenti: non solo i bambini e gli studenti, ma anche gli insegnanti e le comunità fino a noi politici”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente Sergio, giunto oggi a Madrid per la, nell’ambito dell’evento organizzato da ‘Action for climate empowerment’ (‘Azione di sensibilizzazione sul clima’) dal titolo ‘Innalzare l’ambizione e migliorare l’attuazione dell’accordo di Parigi attraverso l’educazione, la formazione, la consapevolezza, l’informazione, la partecipazione e la cooperazione internazionale’, al quale è intervenuto anche il ...

eprsocial : RT @minambienteIT: #COP25Madrid: @SergioCosta_min, educazione ambientale centrale nell’attuazione dell’accordo di Parigi. Nel #2020 in Ital… - ItalyinSPA : RT @minambienteIT: #COP25Madrid: @SergioCosta_min, educazione ambientale centrale nell’attuazione dell’accordo di Parigi. Nel #2020 in Ital… - ClaudioZavatti1 : RT @minambienteIT: #COP25Madrid: @SergioCosta_min, educazione ambientale centrale nell’attuazione dell’accordo di Parigi. Nel #2020 in Ital… -