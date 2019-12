Cop25 | Costa | “2020 anno dei giovani che fanno sentire la propria voce | in Italia evento

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Vogliamo che il 2020 sia ricordato non solo come l’del rilancio dell’ambizione globale sulla sfida climatica, ma anche come l’in cui ifinalmente potuto farlae le proprie idee. Proprio per questo ospiteremo inun importantemondiale sui cambiamenti climatici dedicato a loro che si svolgerà a margine della pre-Cop26, che il nostro Paese ospiterà il prossimo autunno, come stabilito nell’accordo di partenariato con il Regno Unito per la presidenza della Cop26 nel 2020“. Lo ha affermato oggi pomeriggio alladi Madrid il ministro dell’Ambiente Sergio, nel corso dell’organizzato dal ministero e da “Connect for climate” dal titolo “Siamo in azione – Iin prima linea”, al quale sono intervenuti anche il segretario esecutivo ...

zazoomblog : COP25 di Madrid: Costa punta sulleducazione ambientale - #COP25 #Madrid: #Costa #punta - ItalyatOECD_ESA : RT @minambienteIT: #Ambiente: @SergioCosta_min alla #COP25Madrid, il #2020 l’anno dei giovani che fanno sentire la propria voce - https://… - ItalyatOECD_ESA : RT @minambienteIT: #COP25Madrid: @SergioCosta_min, educazione ambientale centrale nell’attuazione dell’accordo di Parigi. Nel #2020 in Ital… -