Conferenza stampa Bosz | «Dobbiamo vincere | ma la qualificazione…»

(Di martedì 10 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore del Bayer Leverkusen per presentare la partita contro la Juventus Peter, allenatore del Bayer Leverkusen, è intervenuto inper presentare la gara di domani contro la Juventus. Ecco le parole del tecnico: «Sappiamo di dover. Poi vedremo come finirà l’altra partita. Non c’è pressione, sappiamo chee vediamo quale sarà il loro risultato. Havertz? È bravo e a me piace lavorare coi giocatori bravi, però non può battere la Juve da solo, quindi preferisco parlare della squadra che dei singoli. Ottavi? Noi siamo ancora dietro, l’Atletico Madrid gioca in casa con la Lokomotiv Mosca e purtroppo sarà difficile per noi qualificarci». Leggi su Calcionews24.com

