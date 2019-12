Condò | «Insigne è il Ribery del Napoli Per Ancelotti la storia si ripete»

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’esonero di, ancora prima del preventivato incontro di domani, arriva come un fulmine nello studio post-Champions di Sky Sport. Costacurta è incredulo: “Credono che, uno dei più grandi allenatori della, non riesca a rimettere le cose in sesto…”. Secondo Paoloinvece è “successo qualcosa alla fine della scorsa stagione trae De Laurentiis. Ai giocatori non sono disposti a buttarsi sul fuoco, come di solito accade alle sue squadre. Un po’ come accadde a Monaco, quando mise fuori rosa. In questo casoè come, secondo me. Ora De Laurentiis può provare a ricucire con la squadra”. L'articolo: «è ildel. Perlasi» ilsta.

Partenopeo78 : No va bbhè Condò che paragona la merda di @Lor_Insigne allo sfreggiato di #Ribery. Ta ppost. - 17_Peppe : RT @napolista: Costacurta: “Credono che uno dei più grandi allenatori della storia non riesca ad aggiustare le cose…” Condo: “Come a Monaco… - napolista : Costacurta: “Credono che uno dei più grandi allenatori della storia non riesca ad aggiustare le cose…” Condo: “Come… -