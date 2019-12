Condé Nast lancia Vogue Business in Cina

Luca Sacchi - svolta : nuovi arresti - indagata Anastasiya. Rapina inventata per nascondere la verità? : svolta clamorosa nell'indagine sull'omicidio di Luca Sacchi. Nuove misure cautelari colpiscono, tra gli altri, anche Anastasiya Kylemnyk, fidanzata della vittima. I carabinieri del comando provinciale di Roma stanno dando esecuzione, nella Capitale, a un'ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale

Condé Nast Italia chiuderà la rivista mensile Glamour : Condé Nast Italia, la divisione Italiana della nota casa editrice americana, ha fatto sapere che chiuderà l’edizione Italiana della rivista mensile Glamour, che era stata avviata nel 1992. Fedele Usai, l’amministratore delegato dell’azienda, ha spiegato a Prima Comunicazione che «Glamour

Comunicato sindacale : i giornalisti di Condé Nast in sciopero contro la chiusura di «Glamour» : I giornalisti di Condé Nast si oppongono alla decisione dell’azienda di cessare dopo 27 anni la pubblicazione di Glamour in Italia, che provoca l’esubero di 9 colleghe su 10. Nonostante i ripetuti allarmi lanciati dal corpo redazionale sull’impoverimento degli staff e, in contemporanea, su carichi di lavoro divenuti insostenibili anche a fronte dei tagli e delle uscite degli ultimi anni, l’azienda rifiuta di ricollocare ...

Comunicato sindacale : Condé Nast chiude «Glamour» - le paure dei giornalisti si concretizzano : L’edizione italiana di Glamour chiude i battenti: lo ha annunciato oggi l’azienda al CDR di Condé Nast. Dopo mesi di tira e molla sul destino della testata, l’azienda ha confermato le peggiori paure dei giornalisti, staccando la spina a Glamour proprio mentre si appresta ad arrivare in edicola a dicembre quello che sarà l’ultimo numero della pubblicazione. L’azienda ha annunciato che 9 dei 10 giornalisti della redazione sono in esubero, proprio ...

Delitto Sacchi - il papà di Luca : «Anastasia nasconde qualcosa» : Il tempo si è fermato mentre i giorni corrono via veloci e lui, Alfonso Sacchi, è rimasto immobile: «Perché mio figlio è stato ammazzato?». Un mese fa, ormai,...

Luca Sacchi - il padre e i gravi dubbi su Anastasiya : "Nasconde qualcosa. Perché hanno spostato l'auto?" : Dell'omicidio di Luca Sacchi, il giovane ucciso davanti a un locale di Roma mentre era in compagnia della fidanzata, ci sono solo due certezze: chi è la vittima e chi è l'assassino. Di quella notte, infatti, si sa solo che a sparare e uccidere il giovane è stato Valerio Del Grosso. Il resto invece è

Ginnastica - Coppa del Mondo : classifica corpo libero. Vanessa Ferrari e Lara Mori seconde - lotta per il pass olimpico : Vanessa Ferrari e Lara Mori condividono il secondo posto nella classifica generale al corpo libero della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. Le due azzurre sono appaiate a quota 70 punti (ma la bresciana è davanti in virtù di una vittoria di tappa contro le zero della toscana), attardate di sei lunghezze dalla statunitense Jade Carey. Lara Mori ha agguantato la Leonessa di Orzinuovi grazie al terzo posto ottenuto oggi pomeriggio a ...

Comunicato sindacale : Condé Nast - futuro incerto per i giornalisti del gruppo : No. No. E no. Forse. Non sappiamo. Sono queste le risposte che Condé Nast ha servito ai suoi giornalisti, discutendo del futuro dell’azienda e delle sue testate. Anche per questo, l’assemblea dei giornalisti Condé Nast è molto preoccupata per lo scenario sempre più incerto che incombe su una delle più importanti aziende editoriali al mondo, che pubblica testate prestigiose come Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair, Wired, AD, Traveller, La Cucina ...

Condé Nast dalla parte dell’ambiente : Condé Nast annuncia il suo impegno su scala globale per concretizzare e incoraggiare l’azione in materia di clima. La casa editrice si afferma come la prima media company firmataria della Fashion Industry Charter for Climate Action ed è determinata ad impegnarsi in materia di packaging sostenibile, nel rispetto del New Plastics Economy Global Commitment della Ellen MacArthur Foundation. Tramite partnership, nuove iniziative e obiettivi di ...