Comprano una casa di 27 mq | geniale nido d’amore senza costi FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il settore immobiliare è un nervo delicato negli ultimi anni, e sono molte le coppie e le famiglie a dover rinunciare alla propriadei sogni. Questa storia racconta la vicenda di una giovane coppia che, con pazienza ed ingegno, ha trovato un’ottima soluzione per risparmiare ed essere comunque felice. Stanchi dei continui sprechi, dopo essere riusciti a vendere ad un buon prezzo un’abitazione troppo dispendiosa, i proprietari hanno investito in un’insolita casetta. La nuovaè decisamente più piccola della precedente: a vederla dall’esterno sembra quasi uno scherzo. L’abitazione di appena 27 mq potrebbe infatti sembrare scomoda e ristretta, ma in realtà la coppia ha saputo ottimizzare lo spazio con fantasia, guadagnando in termini economici e non solo. All’interno dellaè presente un letto matrimoniale, contenente a sua volta diversi vani ...

CantielloD : @armcopp Una grande piazza paga il biglietto per entrare allo stadio,abbonamenti,si comprano le magliette ufficiali… - NabilZouhir1 : @NatMarmo Eh ma se così fosse tutte le aziende avrebbero una funzione pubblica dato che dipendono dalla clientela,… - Esse_Elle76 : @AugustoNovali @salvosottile @myo75ho @corradoformigli Guardi che i politici dovrebbero dirci pure quanto latte com… -