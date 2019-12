Coldiretti | vola la produzione alimentare spinta dal Natale

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) In controtendenza con l’andamento generale,lache fa segnare un aumento del 3% ad ottobre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Istat sullaIndustriale. “In un clima di preoccupazione generale si tratta di un segnale positivo nella preparazione delle scorte per ilin cui tradizionalmente – sottolinea la– si verificano i valori più elevati di consumi alimentari di tutto l’anno. L’agrocon regali enogastronomici, pranzi e cenoni è, infatti, la voce più pesante del budget che le famiglie italiane destinano alle feste di fine anno, dalal Capodanno. Gli italiani spenderanno quest’anno per la tae i cibi di140 euro a famiglia, sulla base dell’analisi dellasui dati Deloitte. La spesa degli italiani per ...