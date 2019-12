Clima | Oxfam | “Disuguaglianza climatica | i ricchi si salvano”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’emergenzatica è un problema sopratutto per i paesi più poveri: lo evidenziano gli attivisti di, in occasione della seconda settimana della Cop25 sulche si chiuderà il 13 dicembre. Oggi infatti hanno messo in scena un flash mob per evidenziare come mentre i leader dei paesi– responsabili di gran parte delle emissioni inquinanti che alimentano la crisitica – si salvano stingendosi a bordo di una barca; il resto del mondo (soprattutto nei paesi più poveri) annega, sommerso dall’innalzamento dei mari. Un’azione realizzata per chiedere ai leader mondiali un’immediata inversione di rotta sul fronte della crisitica prima che sia troppo tardi e per accendere i riflettori sul paradosso di un pianeta colpito da un’insostenibile “disuguaglianzatica”, in cui chi più inquina continua a pagare ...

