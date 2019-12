Clima | buono mobilità | green corner e riforestazione delle città | tutto quello che c’è da

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al decreto legge sul. I voti favorevoli sono stati 261, quelli contrari 178 e gli astenuti. Il provvedimento, su cui il Governo aveva posto la fiducia, era stato già approvato dal Senato e diventa così legge. Ribattezzato il “primo atto normativo delnew deal” dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il decretoè un provvedimento che contiene una serie di misure per raggiungere l’obiettivo di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e sul contrasto al cambiamentotico. Tra le misure più innovative, il “” per i residenti nei Comuni su cui pendono procedure d’infrazione comunitarie per smog che scelgono di rottamare auto e moto, optando per trasporto pubblico e bici anche elettriche, e ...

ZenatiDavide : Decreto Clima, la Camera dà il via libera definitivo: Montecitorio approva definitivamente il testo, su cui il gove… - putipo : @VoceGiallorossa Così presto? cioé è il 16 gennaio, per me se poteva giocà pure a mezzanotte meno un quarto tanto il clima è buono - nuovalepanto : @ImolaOggi Gentilò, visto che sei no stronzo buono a nulla, fatti un'altra cantatina. Vedrai come si abbassa il clima. -