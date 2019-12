Clima | Bolsonaro | “Troppa copertura dei media alla “mocciosa” Greta”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Jairha definito l’attivista svedese, Greta Thunberg, una “mocciosa” in rispostapreoccupazione espressa dgiovane per l’Amazzonia. Interrogato dai giornalisti a Brasilia sulla recente uccisione di due leader indigeni – oggetto di un post su Facebook di Thunberg – il presidente brasiliano ha detto loro che “sbalordisce la quantità diche la stampa offre a quella mocciosa”. Nonostante l’indignazione da parte dei leader mondiali e dei dati ufficiali che mostrano un forte aumento della deforestazione amazzonica, il presidente brasiliano continua a minimizzare le preoccupazioni sulla foresta pluviale. Senza offrire prove,ha affermato che le organizzazioni non governative straniere stanno esagerando il problema. Nei giorni scorsi aveva accusato l’attore Leonardo Di Caprio di finanziare ...

