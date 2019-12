Cielo di Dicembre 2019 | tutti i fenomeni astrali del mese

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)didelUnricco di eventi astronomici quello di questo: Comete, sciami di meteore e congiunzioni; Pianeti come Giove e Saturno, osservati durante lo scorso, lasceranno il posto a Venere che, così come la dea Greca della bellezza, ruberà spesso i nostri sguardi durante la fine del. A fare da sfondo a questi eventi che giorno dopo giorno ci terranno con gli occhi puntati verso l’alto sarà la bellissima costellazione di Orione riconoscibile dalla sua famosa cintura di tre stelle (Alnitak, Alnilam e Mintaka). Guardando verso nord potremo osservare la costellazione dei Gemelli e a nord-ovest quelle dell’Auriga e del Toro. Orione ci rimembra che siamo ormai vicini al giorno del solstizio d’inverno (22) dove il sole raggiungerà la sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste. Il passaggio della ...

MattBiff : RT @quiprato: ?? Avete già programmi per il 31 dicembre? A #Prato ci sono gli @exotago in san Francesco, Sinfonie di Capodanno al @Politeama… - quiprato : ?? Avete già programmi per il 31 dicembre? A #Prato ci sono gli @exotago in san Francesco, Sinfonie di Capodanno al… - paoladegobbi : RT @Coelum_news: Il Cielo di Dicembre 2019 ? ?? ?? ?? -