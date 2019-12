Ci attaccano perché facciamo paura Le Sardine al loro primo inciampo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) In fondo Mattia Santori lo aveva detto qualche giorno fa e lo ripete oggi più che mai: “Ciperché”. Le, alla vigilia della grande prova di piazza San Giovanni a Roma, vivono ilvero momento di crisi, quasi privi di anticorpi. Così è arrivato il momento di darsi delle regole interne e l’occasione sarà la riunione del 15 dicembre tra tutti i referenti locali e nazionali.Qualche scivolata c’era già stata ma questa volta, con CasaPound che annuncia la sua presenza alla manifestazione di sabato, si ha la dimensione di quanto questo movimento, nato neanche un mese fa e dalle caratteristiche così variegate, sia vulnerabile. Proprio perché iniziato in maniera spontanea via social, con un moltiplicarsi di manifestazioni anti-Salvini di città in città.Ecco ...

Mov5Stelle : Anche questa settimana non si fermano gli attacchi incrociati in TV. Vi siete chiesti perché tutti danno addosso c… - martinamon14 : RT @5Selector: La #Meloni ha già finito gli argomenti e blatera di campi rom. Ma è stata lei con il Governo #Berlusconi e con la Giunta #Al… - Andis661 : @HuffPostItalia Pidioti attaccano perché siete la copertura del pd -