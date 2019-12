“Christmas Art” | alla Galleria SpazioCima artisti in mostra aspettando il Natale

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ha preso il via la scorsa settimana la collettiva “Christmas Art” della(Roma, via Ombrone 9), visitabile sino a venerdì 20 dicembre. Esposte le opere di 17: Giusy Lauriola, Yuriko Damiani, Ottavio Marino, Cristiano De Matteis, Raffaele Canepa, Fabio Turri, Susy Manzo, Massimo Perna, Gabriele Buratti, Tiziana Vanetti, Nino Attinà, Valerio Prugnola, Carlo Grechi, Marco Giacobbe, Marjan Fahimi, Sam Gimbel, Annaluce Aglietto. LA COLLETTIVA –diversi tra loro per formazione, stile e tecnica, accomunati però da una particolare sensibilità e da una continua ricercaca. Opere che raccontano storie e scorci di luoghi, ritratti di volti con sguardi profondi e segnati dal passato, forme sinuose che si perdono in pensieri e danze, macchie di colore che delineano profili e raccontano la vita. Disegno, pittura ad olio, acrilico e collage: ...

