Chiusura metro Barberini | serrata negozi e sit-in

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Unadi decine di, in pieno periodo di Natale. E un sit-it in strada. Questa la reazione, a Roma, dei commercianti di piazzae di via del Tritone all’ennesima mancata apertura della stazionedella linea A della, chiusa da circa 270 giorni, da quando si verifico’ un guasto a una delle scale mobili della fermata. Questa mattina circa un centinaio di commercianti si e’ ritrovato in piazza per protestare. Contemporaneamente, dalle 9 alle 11, decine dihanno abbassato la saracinesca. Un elenco molto lungo di esercizi distribuiti tra via del Tritone e piazzache comprende, tra gli altri, Sandro Ferrone, Clarks, Pinocchio giocattoli, Chantal, Bar white, Pepy’s bar, Vesto Pazzo, Bernini Gusto, il tabacchi sulla piazza, il Pizza kebab di piazza, l’Antico ristoro, uno di ...

