Chiama il nome dell’ex durante l’orgasmo? È un buon segno | parla la scienza

(Di martedì 10 dicembre 2019) Potrebbe scoraggiarvi, ma in realtà è unaa notizia: se al vostro partner dovesse ‘sfuggire’ ildell’exil rapporto sessuale, non lasciatelo subito: il motivo potrebbe sorprendervi. L’intimità di una coppia è costellata da soprannomi giocosi ed erotici. Ogni momento, ogni dettaglio dell’altro può stimolare precise sensazioni e far scattare la chimica. Ed è proprio qui che laha messo lo zampino: secondo gli specialisti, infatti, pronunciare ildell’exun rapporto sessuale non sarebbe affetto un male. “Quando ci si trova in uno stato di euforia, vengono evocate cose che ne ricordano altre perché sei in uno stato che hai già vissuto”. Perché nominare un exun orgasmo? Un lapsus, dunque, che potrebbe risultare sgradevole al partner attuale e farlo sentire un ‘terzo incomodo’ proprio nel ...

