Chi vuol essere milionario? | indiscreto a Mediaset | cosa c' è dietro il ritorno del

liberoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019)nel segno di Gerry Scotti, sempre più mattatore su Canale 5. Si parla dei palinsesti della rete ammiraglia per il periodo che va da gennaio a marzo 2020. Un'infornata di novità per lasciarsi alle spalle alcuni mesi non propriamente brillantissimi. E se Gerry Scotti lascerà la conduzione di

borghi_claudio : Ecco qui la cronologia definitiva su tutta la questione MES ad usum Travagli ma anche Puenti & C. Lo Smemorato: Cr… - borghi_claudio : @__ozymandias___ Si infatti. Però imparate come funziona un regime strisciante: se il regime non vuole parlare di c… - gioalbarosa : L’analfabetismo democratico di chi vuol fare gli esami alle manifestazioni altrui - -