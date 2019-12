Chi è Andrea Camerana | cosa fa nella vita il marito di Alexia

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019)è ildella cantante, ed è anche il nipote di un personaggio famosissimo del mondo della moda . Lui e la cantante sono convolati a nozze nel 2005 e insieme hanno avuto due splendide figlie.chi è Forse non tutti sono a conoscenza del fatto cheè sposata nientemeno che con il nipote del famoso stilista Giorgio Armani,(figlio a sua volta di Alessandra Armani, sorella del famoso stilista). Armani era presente ovviamente al giorno delle nozze della cantante e di suo nipote, e infatti una delle foto di quella giornata li ritrae proprio tutti e tre insieme.hanno due splendidefiglie, Margherita e Maria Vittoria. La cantante non ha mai fatto segreto di essere innamoratissima della sua famiglia, e in un’intervista ha raccontato il suo colpo di fulmine col: “Nel 2002, durante un ...

elenabonetti : Caro Andrea, grazie per il tuo coraggio e il tuo sorriso, grazie perché rispondi all'odio con la gentilezza. Porto… - salieri_andrea : Soldi spesi bene. Chi va' caga'. - massimogiorgi5 : @IlConte50919IT @SignorErnesto @andrea_cairo @TgLa7 @OmnibusLa7 @Ariachetira @CarloCalenda Niente...non ci arrivano… -