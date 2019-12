“Che fatica essere accettata come leader dai sovranisti” | dice Giorgia Meloni

agi

(Di martedì 10 dicembre 2019) In Europa le donne premier, in politica e alla guida delle istituzioni sono la maggioranza. Così da Helsinki a Bruxelles la parità oggi non fa più rumore. Ma in un'intervista a la Repubblica, la presidente di Fratelli d'Italia,, ricorda una frase di Charlotte Whitton, primo sindaco donna di una capitale, anno 1951, a Ottawa: “Una donna deve fare ogni cosa due volte meglio di un uomo perconsiderata brava la metà”. E quindi ammette che ancor oggi nel centrodestra e nella destra in generale, “il capo è condottiero, punto”. Poi chiosa: “Era anche un problema di physique du rôle, vogliamo dirla così? Anche se in Italia questa idea mi pare non risparmi neanche la sinistra”. Quindi, partendo dal presupposto che “in politica non è facile per nessuna donna”,sostiene che “non lo è neanche tra noi ‘sovranisti'” anche perché un po' “scatta quella tentazione di ...

