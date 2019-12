Champions | valanga Napoli sul Genk 4-0 | azzurri agli Ottavi da secondi

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tutto come previsto. Ilversione europea è il parente maturo di quello che balbetta in campionato. Al San Paolo viene stritolato il4-0: tripletta di Milik nel primo tempo, completa Mertens con cucchiaio dundici metri nella ripresa.non basta la vittoria, però, per superare il Liverpool in testa al girone. I Reds vincono 2-0 a Salisburgo: ci pensano Keita e Salah in un minuto tra 57′ e 58′ a portare i campioni d’Europa in carica tra le prime 16, e come prima del girone. View this post on Instagram LEGEND!

ILOVEPACALCIO : #ChampionsLeague, i risultati parziali: #Napoli a valanga sul #Genk. Il #Liverpool... - fcin1908it : Inter per il prestigio e per una valanga di soldi: ecco quanto valgono gli ottavi di Champions -… -