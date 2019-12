Champions League | Napoli qualificato se | tutte le ipotesi

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Rush finale per il primo turno dise,le, ai partenopei basta un punto, la situazione. Siamo all’ultima giornata die se per alcuni gironi i giochi sono già fatti, in altri la situazione è ancora in bilico: a un passo dalla qualificazione al secondo turno, nel … L'articolose,leè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

capuanogio : #Ancelotti e #Napoli: è finita! Ipotesi dimissioni del tecnico dopo la sfida di Champions League contro il #Geneva (#Tuttosport) - capuanogio : #Bonucci salterà la prima partita della stagione nell'ultima del girone di Champions League. Tra #Juve e nazionale… - juventusfc : ?? #Sarri: «Ci sta che dopo le partite di Champions League ci sia un calo di energie, mentali e nervose. Ma vedendo… -