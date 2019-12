Champions League | Napoli agli ottavi se… Combinazioni | incastri e possibili risultati

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Stasera (ore 21.00) affronterà il Genk allo Stadio San Paolo, i partenopei incroceranno l’abbordabile formazione belga nell’ultima partita della fase a gironi dellae sono ancora in corsa per la qualificazionedi finale della massima competizione continentale. I ragazzi di Carlo Ancelotti vogliono continuare la propria avventura in Europa e vogliono festeggiare di fronte al proprio pubblico, i partenopei occupano soltanto il settimo posto in campionato e hanno raccolto appena tre punti nelle ultime cinque uscite, urge una pronta riscossa in un momento difficile. Ora l’obiettivo è quello di rientrare tra le migliori 16 squadre del Vecchio Continente e la missione è assolutamente possibile. Iloccupa momentaneamente il secondo posto in graduatoria con 9 punti all’attivo, uno in meno del Liverpool con cui hanno però il vantaggio ...

