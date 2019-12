Champions League | Napoli agli ottavi | Inter in Europa League Conte | “Meritavamo di più”

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019.da seconda, l’perde e va in. ROMA –, i risultati delle sfide di martedì 10 dicembre 2019. Ad aprire le danze è stato ildi Carlo Ancelotti che contro il Genk ha centrato la qualificazione. Niente da fare per l’che perde 2-1 contro il Barcellona e va in-Barcellona-Barcellona 1-2 Marcatori: 23′ Perez (B), 44′ Lukaku R. (I), 86′ Hansu Fati (B)(3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio (75′ Politano), Vecino, Brozovic, Borja Valero (77′ Esposito Se.), Biraghi (69′ Lazaro); Lukaku R., Lautaro Martinez. All.Barcellona (3-5-2): Neto; Todibo, Umtiti, Lenglet; Wague, Vidal, Rakitic (63′ de Jong F.), ...

GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) - Inter : ?? | MATCH REPORT Le tante occasioni, il risultato negativo, gli applausi degli oltre 71.000 spettatori di San Sir… -