Champions League calcio | i risultati di oggi 10 dicembre e le classifiche | Napoli agli

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Serata dia due facce per le squadre italiane: ilbatte il Genk con un sonoro 4-0 (tripletta di Milik, rete di Mertens) e si qualificaottavi di finale da seconda del gruppo E alle spalle del Liverpool (2-0 sul campo del Salisburgo, Keita e Salah in avvio di ripresa) mentre l’Inter perde a San Siro contro il Barcellona per 2-1 e chiude al terzo posto in classifica retrocedendo in Europavisto che il Borussia Dortmund si è sbarazzato dello Slavia Praga per 2-1 (Sancho lancia i tedeschi al 10′, Soucek pareggia al 43′, Brandt sigla il gol vittoria al 61′). Di seguito tutti idelle partite dimartedì 10e lefinali dei gironi di).(10) E: GRUPPO E: Salisburgo-Liverpool 0-2-Genk 4-0 CLASSIFICA: Liverpool 13,...

GracenoteLive : ?? - Ansu Fati becomes the youngest goalscorer in Champions League history 17-040 - Ansu Fati (2019) 17-194 - Peter… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) - Inter : ?? | MATCH REPORT Le tante occasioni, il risultato negativo, gli applausi degli oltre 71.000 spettatori di San Sir… -