Champions League 2019 20 | Napoli e Inter si giocano l’accesso agli ottavi Ecco dove

davidemaggio

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lautaro Martinez La Uefa/20 vive l’ultima e decisiva giornata della fase a gironi, che stabilirà quali squadre avranno accessodi finale. In campo questa sera, a caccia dei punti decisivi per staccare il pass, ile l’, che ospiteranno rispettivamente il Genk e il Barcellona. Tutte le otto partite della serata sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Conte, trasmesso anche in chiaro su Canale 5.in tv: le partite di martedì 10 dicembreL’ultima giornata della fase a gironi disi apre con le partite valevoli nei gruppi E (girone del), F (girone dell’), G e H.seguire in diretta i match:-GENK Ore 18.55, diretta tv SkySport Uno e SkySport canale 252 Telecronaca: Riccardo Trevisani. Commento tecnico: Daniele ...

capuanogio : #Bonucci salterà la prima partita della stagione nell'ultima del girone di Champions League. Tra #Juve e nazionale… - capuanogio : #Ancelotti e #Napoli: è finita! Ipotesi dimissioni del tecnico dopo la sfida di Champions League contro il #Geneva (#Tuttosport) - juventusfc : ?? #Sarri: «Ci sta che dopo le partite di Champions League ci sia un calo di energie, mentali e nervose. Ma vedendo… -