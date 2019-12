Champions League 2019-2020 | le possibili avversarie del Napoli agli ottavi | Barcellona

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilsi è qualificatodi finale della, i partenopei si sono imposti contro il Genk per 4-0 e hanno così chiuso il gruppo E al secondo posto alle spalle del Liverpool. I ragazzi di Carlo Ancelotti non saranno dunque testa di serie nel sorteggio che andrà in scena lunedì 16 dicembre (ore 12.00) a Nyon, c’è dunque il rischio che i campani peschino un avversario davvero molto impegnativo per una sfida da dentro o fuori che si preannuncia da cardiopalma. Gli avversari più temibili sono il, il PSG, il Manchester City e il Bayern Monaco. La speranza è quella di incrociare chi vincerà il gruppo G (Lipsia, Zenit, Lione) o il gruppo H (Ajax, Valencia, Chelsea). Di seguito tutte ledeldi finale della. VIDEO HIGHLIGHTS-GENKDEL...

capuanogio : #Ancelotti e #Napoli: è finita! Ipotesi dimissioni del tecnico dopo la sfida di Champions League contro il #Geneva (#Tuttosport) - Eurosport_IT : NAPOLI AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE! ?? Gli azzurri battono al San Paolo il Genk per 4-0 e ottengono la qualific… - capuanogio : #Bonucci salterà la prima partita della stagione nell'ultima del girone di Champions League. Tra #Juve e nazionale… -