Cesare Cremonini romanticone | la dedica social al suo amore

Leggi la notizia su inews24

(Di martedì 10 dicembre 2019)alla soglia dei 40 anni è doi nuovoi innamorato e non lo nasconde. Anzi, hato un inedito dell’ultimo album alla sua nuova fidanzata.campione di vendite, ma anche innamoratissimo, perché le due cose possono convivere. Da quando nella sua vita è entrata Martina Margaret Maggiore, ha portato una ventata di … L'articolo, laal suoproviene da www.inews24.it.

pucciohandsup : RT @AleFerazzi: Cesare Cremonini e Ale Cattelan, name a more iconic couple. - pamela31742348 : RT @AleFerazzi: Cesare Cremonini e Ale Cattelan, name a more iconic couple. - minhongdae : buon viaggio (share the love) - cesare cremonini (2019 remastered) -