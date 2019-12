Cavani al Milan | possibile scambio a gennaio con Paquetà

milanworld

(Di martedì 10 dicembre 2019)alperè il rumors di giornata nella Francia del Paris Saint German a guida tecnica Leonardo. Proprio l’ex rossonero vorrebbe portare tra i francesi Luca, un suo vecchio pallino. Propriosarebbe la leva per arrivare a un super campione che potrebbe dare ancora molto. Se l’affare ​Zlatan Ibrahimovic sembra andare verso una felice conclusione con l’arrivo in casa rossonera, starebbe prendendo corpo nelle ultime ore proprio loconper vedereal. Il centrocampista e mezz’ala brasiliano non sembra aver convinto Pioli, ancora estraneo al suo gioco. Si sarebbe dunque fatto sotto Leonardo che neldell’anno scorso spinse molto per arrivare al giocatore. Il costo del cartellino fu di 40 milioni di euro, ecco dunque che si potrebbe aprire la strada di unoalla pari. ...

