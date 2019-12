Caterina Balivo si scatena con Alexia e rompe le scarpe a Vieni da Me

Leggi la notizia su dilei

(Di martedì 10 dicembre 2019)ospita ada Me. La presentatrice non resiste alla ritmo travolgente della cantante e siin un ballo sfrenato ma resta vittima dei tacchi. I sandali dorati cedono e lei è costretta a un cambio diin diretta. Le assistenti arrivano in suo soccorso e seduta sullo sgabello la bellasostituisce i sandali rotti scintillanti con un paio nero, perfettamente coordinati al tailleur pantaloni, bordato di bianco. Lasupera l’imbarazzo con grande classe, anche se lo sguardo tradisce un certo disappunto. Ma sulle Stories di Instagram compare un messaggio ironico che recita: “Il bello della diretta”. E l’incidente è presto dimenticato. L’intervista della cassettiera cui si sottoponeprocede quindi senza ulteriori indugi. La cantante si racconta quindi senza filtri, spiegando cosa è accaduto al vertice ...

zazoomblog : Vi ricordate Alexia? Eccola a 52 anni ospite di Caterina Balivo [FOTO] - #ricordate #Alexia? #Eccola #ospite - ausoloda : E così abbiamo scoperto che la Parietti é una storica della Resistenza, solo perché suo padre dicesi un partigiano…… - FerisTempora : Santità@Pontifex_it,la prego,per Carità di convocare,tra un impegno e l'altro,la Signora Desirée Cognetti,ospite il… -