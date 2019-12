Catene da neve | come | quando | dove e perché vanno montate

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con l’arrivo dell’inverno, viaggiare in auto può diventare complicato se non si ha familiarità con leda. Ecco tutto quel che c’è da sapere al riguardo, con alcuni consigli per guidare più sicuri. Per chi possiede un’automobile e deve mettersi in viaggio di inverno, ledasono un accessorio indispensabile. Eppure, … L'articolodaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Addio catene? Per niente: sulla neve in certi casi sono ancora molto utili - BotGomme : RT @Corriere: Addio catene? Per niente: sulla neve in certi casi sono ancora molto utili - Corriere : Addio catene? Per niente: sulla neve in certi casi sono ancora molto utili -