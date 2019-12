Caso Schwazer | sfuma il sogno Tokyo | no a sospensione della squalifica

newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)ilper Alex. No alla. Il ‘marciatore’ deve rinunciare alle Olimpiadi. ROMA – Importante novità per quanto riguarda il. Il Tribunale di Losanna ha rigettato la richiestadifesa del marciatore italiano che chiedeva laper prendere parte alle prossime Olimpiadi. Secondo quanto precisato dall’Agi, la risposta negativa dei giudici sarebbe arrivata nella giornata di lunedì 9 dicembre 2019. Svanito, quindi, ilperche continuerà la sua battaglia per dimostrare l’estraneità ai fatti. Una vicenda che molto presto potrebbe avere dei nuovi appuntamenti in Aula ma fino a questo momento non ci sarà la partecipazione del marciatore ai Giochi Olimpici. Le varie ipotesi Sono quattro le ipotesi avanzate dal colonnello dei Ris. Tra ...

sportface2016 : Sfuma il sogno Tokyo 2020 per Alex #Schwazer. Il Tribunale Federale svizzero non annulla la squalifica - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Alex #Schwazer dice addio al sogno #Tokyo2020: il Tribunale Federale svizzero dice no allo stop della squalifica ???????htt… - Eurosport_IT : Alex #Schwazer dice addio al sogno #Tokyo2020: il Tribunale Federale svizzero dice no allo stop della squalifica ??… -