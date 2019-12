Caso Schwazer | da Losanna no a sospensione squalifica

meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Addio ai Mondiali di Tokyo 2020. Il Tribunale dirifiuta ladellaper doping per il marciatore Alex. Duro colpo per Alex. Il Tribunale diha infatti respinto la richiesta del marciatore di sospendere la sua. Lo ha comunicato l’avvocato del marciatore, Gerhard Brandstaetter. Secondo i giudici, non è … L'articolo: dano aproviene da www.meteoweek.com.

