Caso Formigli | il renziano | “Vivi in attico milionario | non mi chiami squadrista” L’ex

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il sostenitore di Matteo Renzi attacca Corrado. E il leader di Italia viva condivide il post. Il giorno dopo ildella casa, l’ex segretario del Pd rilancia le offese al giornalista. “Ho fatto un’intervista a Renzi e il giorno dopo ho visto la fotografia di casa mia pubblicata sui social“, ha detto ieri il conduttore di Piazzapulita, su La7, dove giovedì scorsopremier ha risposto alle domande sulla sua villa di Firenze, quella comprata grazie a un prestito di 700mila euro da parte di un finanziatore della Fondazione Open e su cui indagano i pm del capoluogo toscano. Dopo poche ore, sui social alcuni sostenitori di Italia Viva hanno diffuso alcune fotografie dell’abitazione privata del giornalista, con tanto di indirizzo, descrizione minuziosa dell’immobile e critiche, il tutto corredato dall’hashtag #colposucolpo, lo stesso utilizzato dalsegretario del Pd ...

a_monteleone : Non ci sono parole adeguate per descrivere la gravità di ciò che ha subito @corradoformigli Il solo tentativo di… - repubblica : Caso Formigli, il tweet di Renzi: 'Sui giornali invocano la privacy solo per i loro amici. E' doppia morale' [aggio… - repubblica : Caso Formigli, Bottura scrive a Renzi: 'Si abitui alle critiche e separi i ruoli' -