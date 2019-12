Casa Italia in fiamme | distrutto patrimonio storico in Cile

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lehanno inghiottito eedificio di Viña del Mar, località balneare a nord di Santiago del. L’incendio, le cui cause sono ancora ignote, ha completamenteil secondo piano e il tetto della, dichiarataarchitettonico nazionale del. Per domare lesono intervenute nove squadre dei Vigili del fuoco che per ore hanno dovuto lottare per riuscire a spegnere l’incendio e salvare ciò che rimane di. Bruciain, la storia La residenza divenne costruita nel 1916 dalla famiglia Werner. Acquistata dalla coloniana nel 1966, per anni divenne il punto d’incontrodella comunità deglini in. Ultimamente però la struttura si trovava in un grave stato di decadenza. Fino a due anni fa ospitava la sede di un istituto scolastico privato fino a essere ...

