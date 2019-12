Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli anche in caso di qualificazione | arriva Gennaro

Calcio - Carlo Ancelotti : “L’esonero da parte della società non mi spaventa” : La situazione del Napoli è quanto mai complicata. La squadra sembra spaccata e le distanze tra Carlo Ancelotti sempre più ampie. Gli azzurri domani (10 dicembre) affronteranno il Genk nella sfida decisiva per proseguire l’avventura in Champions League. Proprio nella conferenza di viglia, come riportato dal sito della Gazzetta, al tecnico degli azzurri è stato chiesto cosa pensa di un possibile esonero:”La valigia per un allenatore ...

Carlo Ancelotti potrebbe rassegnare le dimissioni domani sera : Avventura arrivata al termine, c’è Gattuso in pole position Al termine della partita che si disputerà domani sera contro il Genk, il tecnico del Napoli potrebbe rassegnare le dimissioni. E’ questo quanto emerge negli ultimi minuti, con Ancelotti che sarebbe pronto a farsi da parte a prescindere dal risultato di domani sera. Una decisione forte, che arriva soprattutto dalle mancate risposte che si aspettava nelle partite contro ...

Napoli - Carlo Ancelotti sulle voci su Gennaro Gattuso : "Mi fido di Aurelio De Laurentiis" : Ancora uno striminzito pareggio per il Napoli, fermato sull'1-1 dall'Udinese. E per Carlo Ancelotti la strada si fa sempre più in salita: "Squadra lenta e involuta nel primo tempo, il momento resta complicato ma rimango positivo, martedì abbiamo una partita importante e può arrivare la scintilla per

Carlo Ancelotti dopo il pareggio : “Abbiamo preso un gol assurdo ma il carattere non è mancato” : Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa al termine del pareggio di Udine Ancelotti ha visto segnali di carattere da aprte dei suoi uomini nonostante un primo tempo deludente in cui, parole sue, il Napoli ha preso un gol assurdo: “Personalmente mi sento più coinvolto adesso che le cose non vanno bene, che quando eravamo in periodi più felici. Nel calcio quando si fa bene è merito dei calciatori e quando non si va bene la ...

UFFICIALE – Torna il silenzio stampa : Carlo Ancelotti non parlerà domani in conferenza : Niente conferenza pre-match: Ancelotti parlerà direttamente lunedì prima del match contro il Genk Secondo quanto riportato direttamente dalla radio UFFICIALE del Napoli, domani non ci sarà la conferenza stampa pre-gara in vista del match contro l’Udinese. Torna di fatto il silenzio stampa dopo che ieri sera ha avuto inizio il ritiro presso il centro di allenamenti di Castel Volturno. Una scelta forte da parte della società che vuole con ...

Napoli - Carlo Ancelotti rischia grosso. Pronto Gattuso - seguito anche dalla Fiorentina : Da qualche settimana il Napoli naviga in acque burrascose. Dopo la disfatta casalinga contro il Bologna, Carlo Ancelotti ha ordinato un ritiro punitivo, con l'obiettivo di ricompattare lo spogliatoio e trovare quella serenità necessaria a risalire la china. Infatti la crisi di risultati ha portato i

Carlo Ancelotti ESONERATO?/ Napoli - spunta anche l'ipotesi delle dimissioni : CARLO ANCELOTTI ESONERATO? Napoli ancora in crisi: mai così male dalla stagione 2009/10. "Mi sento in discussione, ma la colpa non è solo mia".

Gazzetta : Carlo Ancelotti ci va giù duro. L’attacco è diretto ai giocatori - senza esclusioni : Carlo Ancelotti, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, appare stanco della reazione della sua squadra, scontento della mancanza di carattere che i suoi calciatori hanno dimostrato ancora una volta contro il Bologna. Non lo ha mai fatto in tutta la sua carriera, eppure non può esimersi dall’attaccarli Ci va giù duro, Carlo Ancelotti. L’attacco è diretto ai giocatori, senza esclusioni. La sconfitta rimediata, la quarta in questo ...

Ancelotti è tornato Re Carlo : Colpo di scena. Il caso Napoli scoppia di salute. O perlomeno ci prova. C’è chi rimane a casa durante la trasferta di Anfield, chi si accomoda in panchina, chi scende in campo e dà il massimo per il buon nome degli azzurri. Risultato, un prezioso pareggio nella tana dei Reds, con una gara tattica, ben predisposta da Ancelotti, tornato Re Carlo per critica e tifosi. E ora si tratta. Complottisti, luddisti che scassano la favolosa macchina del ...

La differenza tra Carlo Ancelotti e gli altri : ci mette la faccia e paga il conto : Una canzone dello straordinario album The Suburbs degli Arcade Fire cantava: Some people say / We’ve already lost / But they’re afraid to pay the cost Quella canzone, che aveva nel titolo un inciso significativo – no celebration – è il senso del luogo in cui ci troviamo. Una comunità attorno ad un pallone in cui ciascuno, pur di non pagare il prezzo di quanto si è perso, è disposto ad affermare che tutto era ed è già perduto. Non ...

Daily Mirror : “non tutti gli allenatori sono Carlo Ancelotti” : È stata la notte del Napoli, la notte, che ha ritrovato il carattere e il suo gioco, è stata la notte di Mertens, che è tornato al gol rispondendo alle critiche con i fatti. Ma soprattutto, come aveva pronosticato Klopp, scrive il Daily Mirror, è stata la notte di Carlo Ancelotti Jurgen Klopp sapeva che era esagerato parlare della morte del Napoli e perché. Due parole: Carlo Ancelotti. Non importava che gli italiani fossero impegnati in una vera ...

Carlo Ancelotti e Di Lorenzo in conferenza stampa da Liverpool : Carlo Ancelotti e Di Lorenzo Alla vigilia dell’incontro di Champion’s League Liverpool Napoli per la penultima giornata del Gruppo E, Carlo Ancelotti e Di Lorenzo rompono necessariamente il silenzio stampa imposto alla squadra dalla società Calcio Napoli e, nel tener fede ai regolamenti internazionali della Champion’s, si presentano in conferenza stampa. Le dichiarazioni di Ancelotti: “L’ambiente interno è ...

Napoli - Luciano Moggi : "Carlo Ancelotti può risolvere la situazione - ma...". Un'amara profezia : La dodicesima giornata inizia con l' Inter che batte 2-1 il Verona a S.Siro e si prende momentaneamente il primo posto della classifica a spese della Juve, ma termina con i bianconeri che battono il Milan 1-0 all' Allianz e si riprendono la vetta dopo aver fatto provare ai nerazzurri l' ebbrezza del

Carlo Ancelotti deve restituire passione e risultati : Nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si punta tutto sull’esperienza di Carlo Ancelotti per ritrovare passione e risultati Ancelotti. E’ lui l’unico che può risolvere, con il suo savoir faire e la sua esperienza, la crisi in cui è piombato il Napoli. “Non ci si può distrarre un attimo per accorgersi di essere usciti dall’anticamera del Paradiso ed essere stati scaraventati all’inferno. ...