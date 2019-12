Calendario ottavi di finale Coppa Italia calcio 2020 | date | programma | orari e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) La Lega Serie A ha ufficializzato ildeglididelladi, il torneo entra finalmente del vivo col debutto delle big del massimo campionato: si inizia a fare sul serio e ci sarà grande spettacolo tra il 9 e il 16 gennaio, 8 partite in 8 giorni, otto scontri diretti da dentro o fuori con partite secche che regaleranno grandi emozioni. Si incomincia giovedì 9 gennaio con Torino-Genoa, si prosegue martedì 14 gennaio con ben tre incontri tra cui Napoli-Perugia nel pomeriggio e Inter-Cagliari in prima serata, il giorno successivo toccherà alla Juventus che ospiterà l’Udinese e al Milan che se la dovrà veddere con la SPAL, a chiudere il quadro sarà Parma-Roma il 16 gennaio. Di seguito ilcompleto deglididelladicon ildettagliato, glie il palinsesto per seguire le partite ...

