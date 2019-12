Calciomercato Juventus | rivoluzione in arrivo | Sarri preme per avere subito Rakitic e

baritalianews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ladopo la battuta d’arresto con la Lazio punta a rinnovare la sua rosa già da gennaio. Saranno molte le partenze già al mercato di riparazione di gennaio ma anche ci saranno molti arrivi. La Juve, sul fronte arrivi, punta tutto suil giocatore croato in forza al Barcellona che è ai margini della prima squadra. Il Barcellona sarebbe disposto a cederlo e alla. Dopo l’infortunio di Kedira, serve un centrocampista del livello diche possa rinforzare in modo significativo la squadra bianconera. Lapunta anche sull’del difensore di fascia del Chelsea Emerson Palmieri. Un giocatore che già fa parte della nazionale italiana e che inoltre è molto interessante perché duttile. Altri giocatori nel mirino di Paradici sono due giocatori italiani dal valore assoluto quali Federico Chiesa e Tonali. Federico Chiesa è stato già ...

romeoagresti : #Juventus: primi contatti per trovare una collocazione a #Pjaca in vista del mercato invernale ?????? ?? - romeoagresti : #Juventus: obiettivo #Tonali per l’estate // Juventus: Tonali is a target for the summer ?????? ?? - GoalItalia : Tonali nome concreto per la Juve: i bianconeri sono intenzionati a provarci ???? [@romeoagresti] -