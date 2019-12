Cagliari | Pavoletti | «Voglio convincere Mancini a convocarmi per Euro 2020»

Leggi la notizia su calcionews24

Leonardo Pavoletti non si arrende: l'attaccante del Cagliari spera nella convocazione di Mancini per giocare l'Europeo con l'Italia Leonardo Pavoletti, intervistato da GQ, farà di tutto per essere presente sulla lista dei convocati di Mancini per Euro 2020. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante del Cagliari. «Fine agosto, salto, metto il piede a terra, sento un rumore forte e secco. Capita, non ne faccio un dramma e non dico che sono sfortunato. Sto lavorando sodo, spero di tornare a marzo. A giugno ci sono gli Europei, avrò pochi mesi a disposizione, voglio convincere Mancini».

