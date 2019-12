Borussia Dortmund | Favre | «Il risultato di Inter-Barça? Pensiamo a noi» – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lucienha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga Lucien, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Le sue parole. «Lo Slavia Praga è un’ottima squadra che corre tantissimo: 132 km a partita complessivi, penso sia un record. Tutto è possibile, potremmo anche qualificarci con un pareggio. Dipenderà da-Barcellona, ma dobbiamo pensare a noi stessi». Leggi su Calcionews24.com

BlitzQuotidiano : Borussia Dortmund, Witsel operato d’urgenza: frattura facciale dopo incidente domestico - sportli26181512 : Favre come Conte: 'Non pensiamo a Inter-Barça' VIDEO: 'Pensiamo a noi stessi'. L'allenatore del Borussia Dortmund,.… - Fabio777_ : RT @sbarelloo: Dortmund in tendenza perché juventini e milanisti urlano al complotto contro il Borussia visto che il Barcellona farà turno… -