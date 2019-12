Bolzano Barriere paravalanghe | ultimata la manutenzione in Valle Aurina

laprimapagina

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono stati ultimati poco prima della caduta della prima neve i lavori die riparazione delle. L’intervento

Urano2410 : RT @andreabonazzabz: Se ieri ho tirato in faccia al sindaco il mio tesserino è perché sono arcistufo che le mie mozioni vengono bocciate so… - enricoballetto : RT @andreabonazzabz: Se ieri ho tirato in faccia al sindaco il mio tesserino è perché sono arcistufo che le mie mozioni vengono bocciate so… - StefanoFlajani : RT @andreabonazzabz: Se ieri ho tirato in faccia al sindaco il mio tesserino è perché sono arcistufo che le mie mozioni vengono bocciate so… -