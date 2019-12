Biotestamento | legge finalmente operativa Speranza firma decreto su Dat

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lasuldopo due anni dalla sua approvazione. Con lada parte ministro della Salute Robertodelsulla Banca dati nazionale per le Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), il testamento biologico arriva all’ultimo capitolo del suo lungo iter. Mancava infatti, il registro dove saranno custodite le dichiarazioni presentate dai cittadini che possono essere depositate all’anagrafe dei Comuni, alle Asl o negli studi notarili. Obiettivo della Banca dati, che aveva ricevuto il via libera dal Garante per la privacy, è quello di costituire un polo unico nazionale delle Dat seppure su base volontaria, costantemente aggiornato, e di consentire un accesso tempestivo alle stesse da parte del personale medico in caso di necessità.Nella banca dati, istituita presso il ministero della Salute, saranno ...

