BioShock 4 | la writer di Assassin' s Creed | Odyssey coinvolta nello sviluppo del nuovo

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alcuni dettagli in più sulgiocosono emersi in seguito all'annuncio del progetto che sarà sviluppato da Cloud Chamber.Su Twitter, ladi's, Melissa MacCoubrey, ha rivelato che sta lavorando algiococome associate creative director. "Molto orgogliosa di lavorare con questo fantastico team", ha dichiarato MacCoubrey.Inoltre, è stato rivelato che ilgame designer disarà Shawn Elliot, che in precedenza ha lavorato come level designer per Irrational Games sui precedenti titoli.Leggi altro...

Eurogamer_it : La writer di #AssassinsCreedOdyssey coinvolta nello sviluppo del nuovo #BioShock. -