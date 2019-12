Biathlon | la Val Ridanna si prepara ad accogliere l’IBU Cup

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)Cup 2019-2020, dopo l’esordio nella località norvegese di Sjusjoen, proseguirà questa settimana in Alto Adige. La seconda tappa della circuito cadetto delsi svolgerà come da tradizione in val, dove i 334 atleti iscritti provenienti da 42 diversi Paesi da giovedì a sabato si cimenteranno in sei gare complessive. Nel luogo degli Europei del 2018 ci sarà anche un esordio: per la prima volta una tappa delCup sarà trasmessa in diretta streaming dall’EBU (European Broadcasting Union) e da Rai Alto Adige. Nella giornata di oggi, martedì 10, un grande numero di atleti ha sfruttato le condizioni ottimali, presenti al momento in val, per allenarsi. Ci si è esercitati tanto sulla pista, ma anche al poligono. La giornata di mercoledì sarà all’insegna degli allenamenti ufficiali, mentre giovedì 12 dicembre saranno proclamati i primi vincitori. Questo avverrà in ...

