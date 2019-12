Berge | “Il Napoli mi vuole? Non lo so È stato magnifico giocare al San Paolo”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo la sconfitta subita contro il, il centrocampista norvegese del Genk, Sander, è intervenuto in mixed zone. “Ilpiù bravo di noi. Nel girone ci siamo dimostrati troppo giovani, anche se coraggiosi. Abbiamo concesso tanti gol e a livelli del genere non è possibile. Impareremo e trarremo esperienza. Adesso pensiamo al campionato ed è il momento di ricominciare le cose nel modo giusto”. Sul“Quando avevamo la palla, provavamo a gestirla ma loro giocavano molto velocemente: abbiamo creato delle chance, poi ci han bloccato difensivamente. Hanno dimostrato un’altra mentalità, a dir la verità. Dobbiamo imparare tanto da questa Champions League, non dobbiamo fermarci adesso ma imparare ancora e sperare di far meglio a partire dalle prossime partite”. Sull’interesse del club partenopeo nei suoi confronti: “Ilmi ...

