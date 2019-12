Beautiful | anticipazioni americane | Steffy prende in adozione la ‘figlia morta’ di Hope

davidemaggio

(Di martedì 10 dicembre 2019)e Beth -la morte non è mai certa, nemmeno in presenza del cadavere. Lo sanno bene i fan della soap opera statunitense che, proprio in questi giorni, hanno assistito su Canale 5 alla tragica vicenda legata all’apparente decesso della piccola Beth Spencer, la figlia diLogan (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton). Col trascorrere degli episodi, emergerà infatti che la neonata è stata ’sottratta’ ai suoi genitori dal dottor Reese Buckingham (Wayne Brady) il quale, dopo averla scambiata con una bambina deceduta davvero in seguito ad un travagliato parto, la darà in– in cambio di denaro – ad un’inconsapevoleForrester (Jacqueline McInnes Wood) per risolvere il suo debito con uno strozzino. La particolare storyline, che durerà circa otto mesi, monopolizzerà dunque le vicende ambientate alla Forrester ...

