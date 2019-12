Bayer Leverkusen Juventus | probabili formazioni | turnover | Rugani dal 1′

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 10 dicembre 2019)– Partita da non sottovalutare. Si chiudono i gironi di Champions League, laè già qualificata come prima in classifica e vola alla ‘BayArena’. Ildi Peter Bosz deve vincere per sperare nella clamorosa qualificazione. Come ribadito da Sarri in conferenza stampa, bisogna vincere per dare un segnale importante sia mentalmente alla squadre che alla competizione stessa., chi gioca Ampioper Sarri che concederà un turno di riposo a De Ligt, dando una chance a. De Sciglio potrebbe fare rifiatare Alex Sandro. Emergenza totale a centrocampo dove sono out Khedira, Bentancur e Ramsey. Leggi anche: Conferenza stampa Sarri: “Serve una risposta importante. Sul tridente…” Emre Can è fuori lista, quindi Cuadrado potrebbe giocare ...

